El Milan gana 1-0 a la Lazio y se pone líder provisional

Nuevo cambio de líder en la Serie A... al menos de forma provisional: el AC Milan venció 1-0 a la Lazio en el último partido del sábado en la 13ª jornada y pasa a encabezar la clasificación de esta disputada edición del campeonato italiano.

Gracias a este duodécimo partido liguero seguido sin derrota (ocho victorias, cuatro empates), el histórico club rossonero se pone con 28 puntos, con uno más que la Roma (ahora 2ª, con 27), que el domingo se mide al Nápoles (3º, 25) en el choque estelar del fin de semana en el Calcio.

A menudo criticados la pasada temporada, que fue catastrófica para el Milan con un octavo puesto, el arquero francés Mike Maignan y el atacante portugués Rafael Leao fueron en gran medida los responsables de este importante triunfo.

Maignan fue decisivo ya desde el minuto 2, cuando en la primera ofensiva visitante desvió un remate de cabeza del español Mario Gila. Y siguió siéndolo en el resto del encuentro.

Leao, discreto hasta entonces, consiguió su gol en el minuto 52, asistido por Fikayo Tomori.

Es su quinto tanto de esta Serie A y se suma así al grupo de jugadores que están igualados en lo más alto de la tabla de máximos anotadores.

En los últimos instantes del partido en San Siro se respiraba la tensión.

Una jugada dudosa en su área fue estudiada durante un largo tiempo por el árbitro del VAR, que finalmente estimó que no era merecedora de penal.

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, fue expulsado en ese tenso tiempo añadido, en el que el técnico protestaba airadamente al árbitro durante la espera de la revisión en vídeo.

La Lazio se queda octava tras la derrota, fuera de los puestos de clasificación a las competiciones europeas de la próxima temporada.

Ve además ampliarse a cinco puntos su desventaja con el séptimo, la Juventus, que en el turno anterior del sábado había vencido 2-1 al Cagliari (14º).

