El Milan remonta dos goles e iguala al Nápoles en la cima de la Serie A
El AC Milan, que perdía 2-0 en el campo del Torino, remontó para imponerse por 3-2 gracias a un doblete de Christian Pulisic, clave a pesar de estar enfermo, para devolver a su equipo a la cima de la Serie A este lunes en el cierre de la 14ª jornada.
Gracias a su decimotercer partido consecutivo de la Serie A sin derrota, el Milan alcanzó con sus 31 puntos al Nápoles, que venció 2-1 a LA NACION de Turín el domingo, aunque ocupa el segundo lugar por diferencia de goles desfavorable (+10 contra +11).
El Inter, que impresionó con su victoria 4-0 sobre Como el sábado, sigue los pasos del dúo líder (30 puntos). La Roma (4ª, 27 puntos), por su parte, perdió contacto tras su segunda derrota consecutiva, el domingo en Cagliari (1-0).
En Turín, tras veinte minutos iniciales desastrosos, en los que el Torino marcó a través de Nikola Vlasic (10', de penal) y Duvan Zapata (17'), el Milan logró reaccionar.
El internacional francés Adrien Rabiot redujo la diferencia (24') con un disparo lejano que se coló por la escuadra, su primer gol desde que llegó al AC Milan procedente del Marsella a finales de agosto.
La entrada en la segunda parte de Pulisic, que se había quedado en el banquillo por estar resfriado, sentenció al Torino.
El internacional estadounidense empató en el minuto 67 en su primer toque de balón, apenas un minuto después de sustituir a Davide Bartesaghi.
El exjugador del Dortmund dio la victoria a su equipo en el minuto 77 al rematar un centro de Samuele Ricci.
