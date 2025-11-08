El Milan sufre mal de altura en Parma, la Juventus vuelve a tropezar

El AC Milan, que vencía 2-0 en Parma y era líder virtual de la Serie A, terminó derrumbándose (2-2) este sábado, horas después de que la Juventus de Turín volviese a dejarse puntos (0-0) ante el Torino.

Un primer tiempo prometedor, un segundo totalmente fallido: el conjunto "Rossonero" dejó escapar la oportunidad, como en la 5ª y la 7ª fecha, de alzarse a lo más alto del campeonato italiano en solitario, al menos provisionalmente.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri se mostró muy superior a su rival en unos primeros 45 minutos de sentido único.

Alexis Saelemaekers, que ha ganado confianza desde la llegada de Allegri, abrió el marcador en el minuto 12 a pase de Christopher Nkunku.

El portugués Rafael Leao, a menudo criticado por su irregularidad, amplió la ventaja al convertir un penal en el minuto 25, su cuarto gol en una temporada que comenzó para él a finales de septiembre.

Cuando el Milan miraba ya al túnel de vestuarios para el descanso, confiado en lograr tres puntos que le daban el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Nápoles, concedió un primer gol, en el tiempo añadido (45+1') obra del centrocampista español André Bernabé.

Irreconocibles, los milaneses perdieron el control del balón en el segundo acto y el Parma igualó por medio de Enrico Delprato (62'). El conjunto local pudo incluso haber ganado de no mediar una atajada sobre la línea de gol de Mike Maignan (70').

Afición de la Juve se harta

Consecuencia, el AC Milan pasó del tercer al segundo puesto, pero dormirá por detrás del líder Nápoles.

"En el fútbol las cosas pueden cambiar rápido, para bien como para mal: estuvimos muy pasivos y hay cosas en las que hay que mejorar, lo sabíamos, esto lo confirma", analizó Allegri.

A dos semanas de un derbi que se anuncia explosivo ante el Inter (3º, 21 puntos), el Milan encadenó un décimo partido consecutivo sin perder (7 victorias, 3 empates), y eso que sigue privado del internacional francés Adrien Rabiot.

La Juve, por su parte, se fue entre abucheos de su público después del derbi ante el Torino tras el que escaló al quinto puesto (19 puntos), a cinco del liderato.

La Juve venía de dos victorias consecutivas en el campeonato, pero no encontró la clave frente a su gran rival y vecino que muy bien pudo haberse impuesto de no ser por una espectacular parada de Michele De Gregorio (62).

Se trata del segundo empate consecutivo para Luciano Spalletti después del que cedió el martes en la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal, también en casa (1-1).

El ex seleccionador de Italia, que sucedió a Igor Tudor, alineó por tercer partido consecutivo a Dusan Vlahovic, relegado al banquillo por su predecesor, pero el delantero serbio no se mostró peligroso.

La ocasión más clara para los Bianconeri vino del sustituto de Vlahovic, el canadiense Jonathan David, que estuvo cerca de marcar en el minuto 70.

"No logramos producir la calidad de fútbol que somos capaces, había algo de cansancio para algunos", constató Spalletti.

td/bur/pm-iga