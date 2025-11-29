El Milan vence a la Lazio y se pone en cabeza de la Serie A

Nuevo cambio de líder en la Serie A... al menos de forma provisional: el AC Milan venció 1-0 a la Lazio en el último partido del sábado en la 13ª jornada y pasa a encabezar la clasificación de esta disputada edición del campeonato italiano.

Gracias a este duodécimo partido liguero seguido sin derrota (ocho victorias, cuatro empates), el histórico club rossonero se pone con 28 puntos, con uno más que la Roma (ahora 2ª, con 27), que el domingo se mide al Nápoles (3º, 25) en el choque estelar del fin de semana en el Calcio.

A menudo criticados la pasada temporada, que fue catastrófica para el Milan con un octavo puesto, el arquero francés Mike Maignan y el atacante portugués Rafael Leao fueron en gran medida los responsables de este importante triunfo.

Maignan fue decisivo ya desde el minuto 2, cuando en la primera ofensiva visitante desvió un remate de cabeza del español Mario Gila. Y siguió siéndolo en el resto del encuentro.

Leao, discreto hasta entonces, consiguió su gol en el minuto 52, asistido por Fikayo Tomori.

Es su quinto tanto de esta Serie A y se suma así al grupo de jugadores que están igualados en lo más alto de la tabla de máximos anotadores.

En los últimos instantes del partido en San Siro se respiraba la tensión.

Una jugada dudosa en su área fue estudiada durante un largo tiempo por el árbitro del VAR, que finalmente estimó que no era merecedora de penal.

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, fue expulsado en ese tenso tiempo añadido, en el que el técnico protestaba airadamente al árbitro durante la espera de la revisión en vídeo.

"Hemos tenido que luchar para ganar, pero es ese tipo de victorias que te dan confianza para el futuro", festejó Leao en declaraciones a DAZN.

La Lazio se queda octava tras la derrota, fuera de los puestos de clasificación a las competiciones europeas de la próxima temporada.

Yildiz da el triunfo a la Juve

Ve además ampliarse a cinco puntos su desventaja con el séptimo, la Juventus, que en el turno anterior del sábado había vencido 2-1 al Cagliari (14º).

Los turineses venían de encadenar dos empates en el campeonato italiano, ante Como (0-0) y Fiorentina (1-1), y consiguen ahora su segunda victoria en cuatro partidos de Serie A desde que Luciano Spalletti asumió las funciones de entrenador en reemplazo de Igor Tudor.

Sebastiano Esposito adelantó en el minuto 26 al equipo sardo, decimocuarto clasificado, antes de que Kenan Yildiz liderara la reacción bianconera.

El atacante turco de 20 años igualó un minuto después, en el 27, antes de firmar el segundo justo antes del descanso (45+1), tras lo cual acumula cuatro dianas en esta Serie A.

"Empezamos una vez más mal. (Yildiz) es capaz de cambiar el curso de un partido desde la nada. Es un jugador de un grandísimo nivel", aplaudió Spalletti.

La Juventus suma ahora 23 puntos, a cinco del líder Milan.

La tarde victoriosa de la Juve se vio empañada por el cambio por lesión, en principio con un problema en los aductores, del atacante serbio Dusan Vlahovic, autor de tres goles en Serie A y tres en Liga de Campeones esta temporada.

En otros partidos del sábado, el Udinese (9º) se acerca a la pelea por los puestos europeos al ganar 2-0 en el campo del Parma (16º), mientras que el Génova (15º) venció 2-1 al colista Hellas Verona (20º).

