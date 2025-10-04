El millonario populista Babis gana la elección checa; buscará apoyo de grupos marginales

Por Jason Hovet y Jan Lopatka

PRAGA, 4 oct (Reuters) - El partido ANO, del multimillonario Andrej Babis ganó el sábado las elecciones parlamentarias de la República Checa, lo que abre la perspectiva de un Gobierno que dé fuerza a los sectores populistas y antiinmigración de Europa y que reduzca el apoyo a Ucrania. Un eufórico Babis dijo que ANO buscaría un gabinete unipartidista, pero que hablaría con dos grupos pequeños -incluido el ultraderechista SPD- para obtener apoyo, ya que su partido carecerá de una mayoría absoluta.

Babis volvió a rechazar las acusaciones de que su victoria convertiría al país centroeuropeo en un socio menos fiable de la Unión Europea y la OTAN.

Durante la campaña, ANO prometió un crecimiento más rápido, salarios y pensiones más altos, así como impuestos más bajos y descuentos fiscales para estudiantes y familias jóvenes. Las promesas, que costarán miles de millones de euros y pondrán a prueba la mentalidad frugal del país, atrajeron a muchos checos que han visto cómo sus ingresos reales se desplomaban en los últimos años mientras el país se enfrentaba a una inflación galopante. Babis, sin embargo, debe superar algunos obstáculos para convertirse en primer ministro, entre ellos las leyes sobre conflictos de intereses como propietario de un imperio químico y alimentario, y las acusaciones de fraude por una subvención de la UE que cobró hace más de 15 años, lo que él niega.

Con el 99% de los distritos electorales escrutados, ANO iba en cabeza con el 34,7% y Spolu en segundo lugar con el 23,2%, según la Oficina Estadística.

Se espera que el presidente Petr Pavel, que nombrará al próximo primer ministro, inicie conversaciones con los líderes de los partidos el domingo. Según las proyecciones, ANO obtendría unos 80 escaños de los 200 de la Cámara Baja, por lo que necesitará un apoyo más amplio.

Babis dijo que hablaría con los Motoristas, que se oponen a las políticas verdes de la UE, y con el SPD, contrario a la UE y a la OTAN.

El líder de los Motoristas, Petr Macinka, se mostró abierto a dialogar con ANO, y el SPD dio señales de estarlo también. Babis, que dirigió un gabinete de centroizquierda en 2017-2021, una vez quiso unirse al euro, pero desde entonces se ha convertido en euroescéptico y partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartiendo gorras de béisbol "Strong Czechia" inspiradas en el lema MAGA de Trump. Babis, aliado del líder húngaro Viktor Orban, se ha unido a varios partidos de extrema derecha en el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo para desafiar la dirección dominante de las políticas europeas, incluida la descarbonización. (Reporte de Jan Lopatka, Radovan Stoklasa, Jason Hovet y Michael Kahn.

Edición en español de Javier López de Lérida)