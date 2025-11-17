El mineral de hierro alcanza máximos de dos semanas ante estímulos de China y una demanda firme

PEKÍN, 17 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el lunes a su nivel más alto en dos semanas, impulsados por la firme demanda a corto plazo y la reavivación de las esperanzas de estímulo por parte del principal consumidor, China, tras una serie de datos débiles.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la sesión diurna con una subida del 1,81%, a 788,5 yuanes (US$110,97) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 3 de noviembre.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,57%, hasta US$104,2 la tonelada, a las 0715 GMT, su nivel más alto desde el 4 de noviembre.

China reforzará su política fiscal en los próximos cinco años, dijo el sábado el ministro de Finanzas del país en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua.

La segunda economía más grande del mundo está en camino de alcanzar su objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5%, pero una serie de datos débiles ha subrayado los desafíos por delante y reavivado las esperanzas de estímulo de una reunión del politburó en diciembre.

Mientras tanto, una inesperada mejora de la demanda ha apoyado un repunte de los precios del mineral, según los analistas del bróker Zhenxin Futures en una nota.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, puso fin a seis semanas consecutivas de descenso y subió un 1,1% semanal, hasta un máximo de tres semanas de 2,37 millones de toneladas, según datos de la consultora Mysteel a 13 de noviembre.

Sin embargo, las subidas de precios siguieron siendo limitadas, debido a la presión de los crecientes inventarios portuarios y al aumento de los envíos.

Otros ingredientes de la siderurgia: el carbón de coque y el coque subían un 0,75% y un 1,76%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero se anotaban un 1,64%, las bobinas laminadas en caliente un 1,57%, el alambrón un 0,52% y el acero inoxidable un 0,04%.

(1 dólar = 7,1054 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)