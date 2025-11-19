El mineral de hierro alcanza máximos de más de dos semanas

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 19 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el miércoles, hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos semanas, alentados por la firme demanda de China, principal consumidor, y la caída de la oferta interna. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la sesión diurna con una subida del 0,76%, a 791,5 yuanes (US$111,32) la tonelada métrica, tras alcanzar su máximo desde el 3 de noviembre, a 797 yuanes, anteriormente en la sesión. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur sumaba un 0,14%, a US$104,55 la tonelada, a las 07:10 GMT, después de tocar su máximo desde el 4 de noviembre a US$104,95 anteriormente.

Las acerías chinas han estado adoptando una estrategia de bajo inventario de materias primas en los últimos tres años, mientras que los márgenes se han visto reducidos por la caída de los precios del acero en un escenario de prolongada recesión inmobiliaria, dijeron analistas y operadores.

Sin embargo, eso significa que las acerías tienen que volver al mercado al contado para reponer los cargamentos con más frecuencia, mejorando así la liquidez al contado, que hasta cierto punto actuó como amortiguador en un contexto de caída de los precios.

"Las acerías han ajustado con flexibilidad su estrategia de producción y han pasado a fabricar más acero plano cuando les resulta más rentable", explica Ge Xin, director adjunto de la consultora Lange Steel.

"Como resultado, la producción de metal caliente se ha mantenido a un nivel relativamente alto", añadió.

El metal caliente, un producto de alto horno, se utiliza para calibrar la demanda de mineral de hierro, mientras que el acero plano suele emplearse en el sector manufacturero.

La menor oferta interna también ha estado apoyando los precios del mineral.

La producción nacional china de mineral en bruto, que se transforma en concentrado para la fabricación de pellets, descendió un 2,9% con respecto al año anterior, a 84,03 millones de toneladas en octubre, según datos oficiales publicados el martes.

Sin embargo, los analistas advirtieron de que el potencial alcista de los precios del mineral podría ser limitado, señalando los elevados inventarios portuarios y las previsiones de aumento de la oferta de cargamentos marítimos. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque, retrocedían un 2,81% y un 1,62%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero caían un 0,49%, las bobinas laminadas en caliente, un 0,18%, el acero inoxidable, un 0,2%, y el alambrón, un 0,55%.

(US$1 = 7,1101 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)