El mineral de hierro amplía su caída ante la menor demanda china

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 21 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes por segunda sesión consecutiva, lastrados por las señales de una menor demanda y la contracción de los márgenes del acero en China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con un descenso del 0,32%, a 785,5 yuanes (US$110,43) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,1% a US$103,85 la tonelada, a las 0657 GMT.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, cayó un 0,3% respecto a la semana anterior, hasta 2,36 millones de toneladas al 20 de noviembre, según datos de la consultora Mysteel.

Mientras tanto, los márgenes de la siderurgia siguieron estrechándose, con solo algo más de un tercio de las acerías funcionando con beneficios, frente a casi la mitad un mes antes, según datos de Mysteel.

Sin embargo, ambos índices de referencia se encaminaban a una segunda subida semanal, ya que ambos han subido un 1% en lo que va de semana. Los precios del mineral de hierro transportado por vía marítima se han mantenido muy por encima del nivel psicológico clave de US$100 en lo que va de noviembre, desafiando las expectativas anteriores de un precio medio de US$90-95 en el cuarto trimestre. Las prolongadas negociaciones entre el comprador estatal de mineral de hierro de China y la minera BHP han reducido la disponibilidad de parte del mineral de hierro, apuntalando los precios a pesar del debilitamiento de la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de acero, según informó Reuters el miércoles.

Además, Reuters informó en exclusiva de que el comprador estatal de mineral de hierro ha ordenado a las acerías y a los comerciantes que [eliminar texto no especificado] cierto tipo de mineral de hierro de BHP, lo que se suma a otra prohibición ya en vigor y agrava la disputa sobre un nuevo contrato. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, caían un 1,82% y un 1,31%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero

avanzaban un 0,36%, las bobinas laminadas en caliente

se mantenían estables, el alambrón

avanzaba un 0,36% y el acero inoxidable cedía un 0,16%.

(US$1 = 7,1131 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)