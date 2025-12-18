El mineral de hierro amplía sus ganancias ante la mejora de los márgenes del acero

PEKÍN, 18 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro ampliaban sus ganancias el jueves, favorecidos por la mejora de los márgenes de la siderurgia y las expectativas de reposición de materia prima entre las acerías de China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE)

subió por tercera sesión consecutiva y un 1,63%, a 777,5 yuanes (US$110,43) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 8 de diciembre. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur ampliaba su subida a una cuarta sesión consecutiva, subiendo un 0,87% a US$104,55 la tonelada a las 0722 GMT. Durante la jornada alcanzó su nivel más alto desde el 27 de noviembre, a US$104,6.

La rentabilidad de algunas fábricas mejoró gracias a las fuertes caídas de los precios del carbón y el coque la semana pasada, según los analistas.

"Algunas fábricas podrían aumentar la oferta a finales de mes, impulsadas por la mejora de los márgenes, aunque la producción de metal caliente seguirá cayendo esta semana", dijeron los analistas de Galaxy Futures.

La producción de metal caliente, un producto de alto horno, suele utilizarse para medir la demanda de mineral de hierro.

Mientras tanto, las acerías chinas, con escasas existencias en planta, iniciarán una oleada de compras para reabastecerse de materias primas, incluido el mineral de hierro, con el fin de satisfacer las necesidades de producción durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que cae en febrero. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 6,07% y un 5,39%, respectivamente, tras los descensos de principios de mes.

Según los analistas de Galaxy Futures, los precios del carbón se vieron favorecidos por la previsión de una reducción de la oferta este año debido al mantenimiento de los equipos y a las necesidades de reaprovisionamiento de las acerías.

La mayoría de los índices de referencia del acero de la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras de acero

sumaban un 1,4%, las bobinas laminadas en caliente avanzaban un 1,05%, el acero inoxidable subía un 0,53%, mientras que el alambrón descendía un 1,19%.

(US$1 = 7,0409 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)