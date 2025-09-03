El mineral de hierro amplía sus ganancias tras la revisión al alza de GS de su previsión de precios

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 3 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro avanzaban el miércoles por segunda sesión consecutiva, al elevar Goldman Sachs su previsión de precios medios para el cuarto trimestre de este año a US$95 la tonelada métrica, frente a los US$90 anteriores. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la sesión diurna con una subida del 0,71%, a 777 yuanes (US$108,63) la tonelada. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur subía un 0,39%, a US$102,85 la tonelada, a las 0721 GMT.

Goldman Sachs mantuvo su previsión de precios para finales de 2026 en US$80 la tonelada.

Aunque los precios han repuntado, la demanda de mineral no ha dado señales de mejorar, según los analistas de la correduría First Futures, que señalan posibles riesgos a la baja a corto plazo.

La demanda de mineral de hierro se ha reducido esta semana, ya que las acerías de Tangshan, uno de los principales centros de producción de China, se han visto obligadas a reducir la producción para garantizar una mejor calidad del aire con motivo de un desfile militar en Pekín para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

Según los analistas, se espera que el consumo de este ingrediente clave de la siderurgia repunte tras la eliminación de las restricciones a la producción a partir del 4 de septiembre. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, cedían un 1,25% y un 0,59%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero

caían un 0,32%, las bobinas laminadas en caliente, un 0,09%, el acero inoxidable, un 0,54%, y el alambrón, un 0,12%.

Según la consultora Wood Mackenzie, se prevé que el consumo de acero en China descienda una media de cinco a siete millones de toneladas anuales durante la próxima década.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)