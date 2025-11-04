El mineral de hierro amplía sus pérdidas tras débil demanda china y lenta actividad fabril

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 4 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban el martes y ampliaban las pérdidas a una tercera sesión consecutiva, en un momento en que la ralentización de la actividad fabril y la débil demanda de acero en China, principal consumidor, pesaron en el ánimo del mercado. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 1,71%, a 775,5 yuanes (108,87 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur perdía un 1,19%, a 103,8 dólares la tonelada, a las 0703 GMT.

La actividad de las fábricas chinas en octubre se expandió a un ritmo más lento, mientras los nuevos pedidos y la producción se debilitaban en un contexto de preocupación arancelaria de Estados Unidos, según una encuesta del sector privado.

Esta lectura fue mejor que la de una encuesta oficial publicada el viernes, que mostró que la actividad de las fábricas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre.

Los precios del mineral de hierro suelen repuntar desde principios de noviembre hasta febrero, antes de relajarse. Sin embargo, las importantes pérdidas derivadas del almacenamiento invernal de los últimos años, junto con las elevadas tasas de explotación actuales, pueden frenar el entusiasmo por el almacenamiento este año, según el bróker chino Zhongtai Futures.

El consumo de acero cayó un 5,7% y la producción de acero bruto descendió un 2,9% en los tres primeros trimestres de 2025, según la Asociación China del Hierro y el Acero, respaldada por el Estado.

Los inventarios chinos de mineral de hierro no han dejado de aumentar desde el tercer trimestre, en un contexto de rápido debilitamiento de la demanda nacional de acero, mientras que las importaciones han acelerado su recuperación, lo que ha llevado a unas perspectivas bajistas para los precios, según el broker chino Galaxy Futures.

No obstante, la mejora de la confianza del mercado tras el alivio de las fricciones comerciales entre China y EEUU la semana pasada ayudó a limitar las pérdidas, según la consultora china Mysteel.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE cayeron, con el carbón de coque y el coque perdiendo un 2,53% y un 2,4%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero caían un 1,42%, las bobinas laminadas en caliente un 1,03%, el alambrón un 0,54% y el acero inoxidable un 0,71%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sumana Nandy; edición en español de Paula Villalba)