El mineral de hierro amplía sus pérdidas tras iniciarse el suministro del proyecto Simandou

PEKÍN, 9 dic (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro seguían bajando el martes, cuando el gran proyecto de Simandou, en Guinea, envió su primer mineral, lo que aumenta las perspectivas de una mayor oferta en un momento en que la demanda de China, principal consumidor, está a punto de disminuir debido a la caída de la producción de acero. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (China), la sesión diurna con una caída del 0,72%, a 757,5 yuanes (US$107,22) la tonelada métrica.

Anteriormente en la sesión su nivel más bajo desde el 10 de julio, 750 yuanes, y anotó su quinta sesión consecutiva de pérdidas. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur caía por tercera sesión consecutiva, un 0,35% hasta US$101,7 la tonelada, a las 0940 GMT, su mínimo desde el 12 de noviembre. El primer cargamento del proyecto Simandou ha zarpado de Guinea, según informó el lunes Rio Tinto, el mayor proveedor mundial de mineral de hierro, en su cuenta de WeChat.

El proyecto está llamado a ser la mayor mina del mundo de mineral de hierro de la más alta ley, con una capacidad de producción anual de 120 millones de toneladas.

El suministro de Australia y Brasil, los dos principales proveedores de mineral de hierro, representa el 80% de las importaciones de mineral de hierro de China.

Según los analistas, es probable que este porcentaje disminuya con el aumento de la oferta de Guinea.

El contrato a corto plazo se enfrentará a una mayor presión debido a la elevada oferta, el aumento de las existencias y la disminución de la demanda, según una nota de los analistas del bróker Xinhu Futures.

Se espera que la producción de acero crudo en China caiga por debajo de los 1.000 millones de toneladas este año, la primera en seis años. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque, continuaban cayendo, un 2,21% y un 2,7%, respectivamente, en el contexto de persistente preocupación por el aumento de la oferta.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban. Las barras de acero

perdían un 1,57%, las bobinas laminadas en caliente

un 1,42%, el acero inoxidable un 0,32% y el alambrón ganaba un 0,38%.

(US$1 = 7,0651 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)