El mineral de hierro apunta a una subida semanal ante las expectativas de estocaje en China

PEKÍN, 19 dic (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro cotizaban en un rango ajustado el viernes, pero se encaminaban a terminar la semana al alza, apoyados en la expectativa de que los fabricantes de acero de China, principal consumidor, acelerarán la reposición de existencias antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero.

El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa china de materias primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con una subida del 0,52%, a 780 yuanes (US$110,79) la tonelada métrica, lo que supone una subida semanal del 2,6%, la mayor desde finales de octubre.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,17%, a US$104,7 la tonelada, a las 0701 GMT, pero apuntaba a una subida semanal del 2,7%. Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más alto desde el 27 de noviembre, US$105.

(US$1 = 7,0405 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)