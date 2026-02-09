El mineral de hierro baja ante mayores inventarios y menor temor a interrupciones en Australia

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 9 feb (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro de Dalian cerraron a la baja por sexta sesión consecutiva el lunes, debido al aumento de las existencias en China en un contexto de baja demanda y a la reanudación de las operaciones portuarias en el principal centro de mineral de hierro de Australia tras una alerta por ciclón. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 0,46% a la baja, a 761,5 yuanes (US$109,89) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur subía un 0,57% hasta los US$99,6 por tonelada a las 0705 GMT.

El índice de referencia de Singapur caía por debajo de los US$100 por tonelada ante la ralentización de la demanda en China antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Las existencias de mineral de hierro en los principales puertos chinos aumentaron un 0,58%, según datos de la consultora Steelhome publicados el 6 de febrero, con un aumento de las existencias en los puertos en las últimas semanas, en un momento en que la industria entra en el periodo de cierre estacional.

Port Hedland, en Australia Occidental, el mayor centro de exportación de mineral de hierro del mundo, reanudó sus operaciones el domingo al mediodía tras recibir el visto bueno el viernes, cuando el ciclón tropical Mitchell se desarrollaba frente a la costa de la región de Pilbara, rica en recursos, según informó el operador.

Se trata de la primera gran interrupción causada por un ciclón en Pilbara este año, tras una temporada de ciclones especialmente activa entre 2024 y 2025, según un informe de ANZ Research publicado el lunes.

Aunque el puerto de Port Hedland ha reanudado sus operaciones, los puertos de Ashburton, Cape Preston West, Dampier y Varanus Island siguen cerrados, y se emitirá una alerta cuando sea seguro reabrirlos, según informó Pilbara Ports en su página web.

Las alertas por contaminación atmosférica en la importante región siderúrgica china de Hebei han avivado la preocupación por los recortes de producción, lo que reducirá aún más la demanda de materias primas después de que seis ciudades emitieran alertas por contaminación atmosférica grave el 8 de febrero. Otros ingredientes siderúrgicos en la DCE languidecieron, con el carbón de coque y el coque bajando un 0,61% y un 1,07%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. El acero corrugado

descendía un 0,84%, el acero laminado en caliente

cedía un 0,55%, el acero inoxidable

retrocedía un 0,74% y el alambrón

descendía un 0,89%.

(1 dólar = 6,9295 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)