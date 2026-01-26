El mineral de hierro baja en un clima geopolítico volátil

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 26 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban el lunes por la cautela de los operadores en un contexto geopolítico poco favorable, aunque la recuperación de la producción de metal caliente y el aumento de los inventarios sugieren que los precios aún tienen margen de crecimiento. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la bolsa china Dalian Commodity Exchange (DCE) cotizaba un 0,95% a la baja, a 784,5 yuanes (US$112,77) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,17%, a US$103,35 la tonelada, a las 0708 GMT.

Los operadores en general se mantuvieron cautos en un entorno geopolítico mundial volátil y están adoptando una postura más defensiva mientras los precios del mineral de hierro de Singapur se mantienen por debajo de los US$105 la tonelada, dijo a Reuters un operador familiarizado con el asunto.

Sin embargo, se espera que los precios se mantengan tibios debido a la recuperación de la producción de metal caliente y a la reposición de existencias con motivo del Año Nuevo Lunar chino, según un informe de Mysteel publicado el 26 de enero.

Las existencias de mineral de hierro en las acerías siguen siendo inferiores a las del mismo período de años anteriores, y se espera que continúe el actual ritmo de aumento de los inventarios, añadía el informe.

(1 dólar = 6,9565 yuanes)