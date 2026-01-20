El mineral de hierro baja por temor a una menor demanda tras una explosión en China

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 20 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían por cuarta sesión consecutiva el martes, después de que un accidente en una acería china la preocupación por la demanda de este ingrediente siderúrgico. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminó con un descenso del 1%, a 789,5 yuanes (US$113,43) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,39% a US$104,2 la tonelada a las 0705 GMT. Una explosión en una fábrica de planchas de acero en la región septentrional china de Mongolia Interior el domingo mató a seis personas y dejó 84 heridos, dijo Unión Siderúrgica de Baotou en Mongolia Interior, cuya filial es propietaria de la fábrica, en una declaración bursátil a primera hora del lunes.

La noticia del accidente avivó el temor de los inversores a una disminución de la producción de metal caliente y a inminentes controles de seguridad de las acerías de todo el país por parte del Gobierno, lo que repercutiría en la demanda de materias primas.

Se prevé que el accidente afecte a dos altos hornos, con una producción media diaria de metal caliente de unas 16.000 toneladas, según informó el Mercado de Metales de Shanghái en una nota. BHP Group ha aceptado precios más bajos para parte del mineral de hierro durante las negociaciones contractuales anuales con China, dijo el martes, al tiempo que informó de una producción récord del primer semestre del ingrediente clave para la fabricación de acero.

BHP, la mayor minera cotizada del mundo, anunció el martes un aumento del 9% en su producción de mineral de hierro del segundo trimestre en relación con el primero.

Desde septiembre, el comprador estatal de mineral de hierro China Mineral Resources Group (CMRG) ha ordenado a las acerías y a los comerciantes que dejen de comprar varias calidades de mineral de hierro de BHP en busca de mejores condiciones para las acerías nacionales. Otros componentes de la siderurgia languidecieron en el DCE: el carbón de coque y el coque bajaban un 4,5% y un 3,54%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái dispares.

Las barras de acero cedían un 1,18%, las bobinas laminadas en caliente retrocedían un 0,97% y el alambrón perdía un 0,95%. Por su parte, el acero inoxidable subía un 0,46%.

(US$1 = 6,9605 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)