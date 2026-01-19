El mineral de hierro cae a mínimos de dos semanas lastrado por el sector inmobiliario chino

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 19 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el lunes a mínimos de dos semanas, después de que una serie de datos del principal consumidor, China, pusieran de relieve la persistente debilidad del mercado inmobiliario, lo que aumenta la preocupación por la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la con una caída del 2,58%, a 794 yuanes (US$114,03) la tonelada métrica, alcanzando su punto más bajo desde el 6 de enero. El mineral de hierro de referencia para febrero de la Bolsa de Singapur bajaba un 1,54%, a US$104,7 la tonelada, a las 0710 GMT, su nivel más bajo desde el 2 de enero.

Los precios de la vivienda nueva en China prolongaron su caída en diciembre, según datos oficiales, lo que subraya la persistente tensión en el sector inmobiliario a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno de estabilizarlo.

También cayeron la inversión inmobiliaria y las ventas de inmuebles por superficie, que los inversores siguen de cerca en busca de pistas sobre la futura demanda de acero y mineral de hierro.

(US$1 = 6,9628 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)