El mineral de hierro cae ante contracción de márgenes en la siderurgia

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 13 ene (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro caían el martes, ya que la ⁠reducción de los márgenes ⁠de las acerías en China, principal consumidor, presionadas por la persistencia de los altos precios, mermaba el apetito de compra y desencadenaba una mayor ⁠aversión al ‌riesgo. El ​contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de ​Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la jornada con una caída del 0,24%, ‌a 819,5 yuanes (117,47 dólares) la tonelada métrica. El mineral ‌de hierro de referencia para ​febrero en la Bolsa de Singapur descendía un 0,81% a 108,3 dólares la tonelada 0717 GMT. La referencia se ha mantenido por encima de un nivel psicológico clave de 100 dólares durante más de cinco meses.

La liquidez en el mercado al contado se redujo, ya que algunas acerías se abstuvieron de adquirir cargamentos al mantenerse altos los precios.

El volumen total de ⁠transacciones de mineral de hierro transportado por mar cayó un 52% el lunes respecto a la ​sesión anterior, según datos de Mysteel.

Mientras tanto, el aumento de las existencias en los puertos presionó el precio de este ingrediente clave de la siderurgia.

Los analistas de Nanhua Futures señalaron en una nota que los márgenes de la siderurgia se redujeron y que el precio actual del mineral de hierro es superior a una valoración razonable ⁠impulsada por los fundamentales, lo que plantea riesgos a la baja.

Aunque varias acerías podrían ​ralentizar la reposición de existencias antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero, se espera que la oleada de compras se reanude tras una corrección a la baja de los ‍precios, según los analistas.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE languidecían: el carbón de coque y el coque bajaban un 2,5% y un 1,08%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron en su mayoría más débiles. La bobina ​laminada en caliente

bajaba un 0,09%, el acero inoxidable

perdía un 0,54% y el alambrón

caía un 0,4%. Las barras de refuerzo se mantenían estables.

(1 dólar = 6,9762 yuanes) (Información de Ruth Chai y Amy Lv; edición ‍de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)