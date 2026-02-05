El mineral de hierro cae ante el alto nivel de existencias

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 5 feb (Reuters)

Los futuros del mineral de ⁠hierro bajaban ⁠el jueves, los elevados inventarios, que de relieve la estabilidad de la producción de los altos ⁠hornos, ‌dejan ​poco margen para subidas de precios. El contrato de ​mineral de hierro de mayo más ‌negociado en la Bolsa de Materias ‌Primas de Dalian (DCE, ​por sus siglas en inglés) de China cerraba la jornada con una caída del 1,73%, hasta los 768,5 yuanes (110,72 dólares) por tonelada métrica, lo que supone su cuarta sesión consecutiva de descensos. El contrato de ⁠referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa ​de Singapur bajaba un 1,71%, hasta situarse en 100,75 dólares por tonelada, a las 0707 GMT.

La tasa de utilización de los altos hornos aumentó ligeramente y la producción diaria ⁠de metal caliente subió en 21.000 toneladas con respecto ​a la semana anterior, según los datos publicados el miércoles por el Shanghai Metals Market.

Sin embargo, ‍los elevados niveles de existencias de mineral de hierrolimitan las subidas de precios, que la mayoría de las acerías han completado en gran medida la reposición ​de existencias previa al Año Nuevo Lunar.

