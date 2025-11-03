El mineral de hierro cae ante el descenso de la producción de acero y el aumento de los inventarios

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 3 nov (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro retrocedían el lunes, afectados por el descenso de la producción de acero en China, el aumento de los inventarios portuarios y la preocupación por el debilitamiento de la demanda. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cayó un 1,82%, a 782,5 yuanes (US$109,86) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur descendía un 1,59%, a US$104,45 la tonelada, a las 0700 GMT.

La producción de los altos hornos siderúrgicos chinos descendió por quinta semana consecutiva entre el 24 y el 30 de octubre y la tasa media de utilización de la capacidad cayó 1,3 puntos porcentuales, hasta el 88,6%, según la consultora Mysteel.

La producción diaria de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, descendió un 1,5% semanal, a 2,36 millones de toneladas, según datos de Mysteel.

Se espera que la oferta exterior se recupere aún más en noviembre con un probable aumento de los envíos y las llegadas, según la correduría china Everbright Futures.

Aunque la demanda nacional de acero manufacturado puede recuperarse algo en el cuarto trimestre, el problema principal del mercado actual es probablemente el impacto del rápido debilitamiento de la demanda de los usuarios finales sobre los fundamentos del mineral de hierro, señalaron en una nota los analistas de Galaxy Futures.

Por otra parte, la asociación siderúrgica china respaldada por el Estado anunció que la producción de acero se situaría por debajo de los 10.000 millones de toneladas en 2025, como parte del compromiso del Gobierno de reducir el exceso de capacidad.

Según datos de SteelHome, las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 1,53% semanal, hasta 135,6 millones de toneladas el 31 de octubre.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE perdían terreno el carbón de coque y el coque bajaban un 0,85% y un 1,17%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendían. Las barras de acero cedían un 0,96%, las bobinas laminadas en caliente disminuían un 0,6% y el acero inoxidable perdía un 0,36%, mientras que el alambrón cerró sin casi variación.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)