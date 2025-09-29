El mineral de hierro cae ante la débil demanda de acero y el aumento de los inventarios en China

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 29 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el lunes, presionados por la atonía de la demanda de acero y el aumento de las existencias en los puertos chinos. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la sesión diurna con una caída del 1,57%, a 784 yuanes (US$110,11) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,02%, a US$105,3 la tonelada, a las 0705 GMT.

Los futuros del mineral de hierro cayeron bruscamente la semana pasada mientras las acerías ralentizaban la reposición de existencias antes del Día Nacional chino del 1 al 8 de octubre, dijeron analistas de ANZ en una nota.

El bróker chino Hexun Futures dijo que la elevada oferta de acero, combinada con la debilidad de la demanda, estaba lastrando el mercado.

Las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 0,29% entre semana, hasta situarse en 132,5 millones de toneladas el 26 de septiembre, según datos de SteelHome.

Los elevados niveles actuales de producción de hierro fundido, combinados con las fuertes llegadas a los puertos, sugieren que es probable que los inventarios portuarios sigan aumentando, según el corredor Everbright Futures.

Si la demanda de acero se debilita significativamente, el estrechamiento de los márgenes de beneficio de las empresas siderúrgicas podría provocar recortes voluntarios de la producción, lo que daría lugar a una acumulación de inventarios de mineral de hierro.

No obstante, según la consultora Mysteel, el funcionamiento de los altos hornos de las acerías integradas chinas se ha mantenido firme recientemente.

La tasa media de utilización de la capacidad de los hornos aumentó por tercera semana consecutiva, hasta el 90,86%, en la semana del 19 al 25 de septiembre, lo que supone un incremento de 0,51 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, según los datos de Mysteel.

Otros componentes de la siderurgia caían en el DCE: el carbón de coque

y el coque bajaban un 4,98% y un 4,16%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero

retrocedían un 1,34%, las bobinas laminadas en caliente

cedían un 1,23%, el alambrón

bajaba un 1,21% y el acero inoxidable

perdía un 0,7%.

(US$1 = 7,1201 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)