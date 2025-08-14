El mineral de hierro cae ante la debilidad de los datos chinos y la bajada de los precios del acero

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 14 ago (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro descendían el jueves, lastrados por las señales de debilidad de la demanda después de que los nuevos préstamos en yuanes de China se contrajeran inesperadamente por primera vez en dos décadas, mientras que los precios del acero bajaban por la elevada oferta y el menor consumo estacional. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) caía un 1,88% a 783,5 yuanes (US$109,25) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,78% a US$102,7 la tonelada.

Los nuevos préstamos en yuanes de China se contrajeron en julio por primera vez en dos décadas, lo que indica una débil demanda del sector privado en medio de las negociaciones de un acuerdo comercial con Washington.

A pesar de la primera contracción de los nuevos préstamos en yuanes desde julio de 2005 y el mayor descenso mensual desde diciembre de 1999, las mejoras en el crecimiento del crédito sugieren que el banco central no tiene prisa por relajar su política.

Se espera que la demanda china de acero para la construcción se mantenga estable en agosto, apoyada por la puesta en marcha de nuevos proyectos, aunque las recientes condiciones meteorológicas adversas han interrumpido la construcción al aire libre, según la consultora china Mysteel en una nota.

A pesar de la demanda especulativa de productos siderúrgicos acabados, la elevada oferta de acero bruto y la menor demanda estacional están presionando los precios, dijo el bróker Galaxy Futures.

Sin embargo, los informes sobre las restricciones de producción en las acerías a finales de este mes, una extensión de 90 días a una tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, y la campaña "anti-involución" destinada a frenar la guerra de precios en China proporcionaron cierto apoyo a los precios, dijo Galaxy. Otros ingredientes siderúrgicos del DCE se desplomaban, con el carbón de coque y el coque bajando un 5,17% y un 3,59%, respectivamente.

El mercado chino del carbón de coque se debilitaba tras una oleada de compras en la que los usuarios finales intensificaron el control de los costes de material, según Mysteel en una nota separada.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái caían.

La barra de acero

perdía un 1,29%, la bobina laminada en caliente

bajaba un 1,04%, el alambrón

retrocedía un 1,1% y el acero inoxidable

descendía un 0,76%.

(US$1 = 7,1713 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)