El mineral de hierro cae ante la recogida de beneficios

PEKÍN, 14 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro el martes, en un momento en que los inversores recogieron beneficios después de que la atención volviera a centrarse en las expectativas de aumento de la oferta de mineral en el resto de 2025, mientras se ralentiza estacionalmente la demanda de acero en China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China un 2,07% y la jornada a 782 yuanes (US$109,55) la tonelada métrica.

Al principio de la sesión, había alcanzado su nivel más alto desde el 23 de septiembre, 809,5 yuanes. El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 2,5%, a US$105,1 la tonelada, a las 0707 GMT, después de tocar su nivel más alto desde el 25 de febrero a US$108,05. El mayor proveedor mundial de mineral de hierro, Rio Tinto, dijo el martes que necesita un buen final de año para cumplir su objetivo de envíos de mineral de hierro.

El repunte de los precios a última hora del lunes se debió a una reacción exagerada ante el posible aumento de los costes de transporte del mineral por las tasas portuarias, que en realidad tendrán un impacto muy limitado, dijo Chu Xinli, analista del bróker China Futures.

"Por lo tanto, hoy tiene que reajustarse el precio, lo que contribuyó en parte a una corrección a la baja", añadió.

El martes, Estados Unidos y China empezarán a cobrar a las empresas de transporte marítimo que trasladan todo tipo de mercancías, desde juguetes navideños hasta petróleo crudo, lo que convierte al alta mar en un frente clave en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Según los analistas, los vientos en contra derivados del aumento de la oferta y la debilidad de la demanda impulsaron a los inversores a liquidar algunas posiciones largas para recoger beneficios, lo que provocó el desplome de los precios. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 0,74% y un 0,36%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban en general. Las barras de acero

cedían un 0,81%, las bobinas laminadas en caliente

caían un 0,7%, el alambrón

perdía un 0,33% y el acero inoxidable

retrocedía un 0,95%.

(US$1 = 7,1385 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lucas Liew; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)