El mineral de hierro cae ante las perspectivas de demanda inciertas por el debilitamiento del acero

PEKÍN, 19 ago (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el martes, mientras los controles de producción en la región del norte de China, principal consumidor, con motivo de su desfile militar de principios de septiembre y el debilitamiento del mercado del acero empañaban las perspectivas de demanda del ingrediente clave para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) de China cerró con una caída del 0,84%, a 769,5 yuanes (US$107,14) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,42% a US$101 la tonelada, a las 0338 GMT.

Ambos han caído por quinta sesión consecutiva, con un descenso de alrededor del 3%.

Algunas acerías de Tangshan, el principal centro de producción de acero de China, han recibido instrucciones verbales de recortar la producción para garantizar una mejor calidad del aire en Pekín con motivo de un desfile militar que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, dijo la consultora Mysteel en una nota.

Tales restricciones de producción entre las acerías harán mella en su apetito comprador de materias primas.

Incluso en medio del control de la producción, "los fundamentos del acero han mostrado signos de ablandamiento, con una aceleración del aumento de los inventarios, mientras que el consumo en sentido descendente sigue siendo lento", dijo Guiqiu Zhuo, analista del bróker Jinrui Futures.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. La barra de acero

caía un 1,17%, la bobina laminada en caliente

cedía un 0,15%, el alambrón

bajaba un 0,59% y el acero inoxidable

retrocedía un 1,11%.

Esta debilidad ha arrastrado los precios de las materias primas, según Zhuo, de Jinrui.

La caída de los precios del mineral, debida al aumento de la oferta y la disminución de la demanda en China, ha mermado la rentabilidad de las mineras. BHP dijo que su beneficio anual había caído al nivel más bajo de los últimos cinco años. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, retrocedían un 1,07% y un 0,52%, respectivamente.

(US$1 = 7,1820 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)