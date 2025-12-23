El mineral de hierro cae ante mantenimiento en acerías y mayores existencias en puertos chinos

Por Lucas Liew y Ruth Chai

SINGAPUR, 23 dic (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro cerraban a la baja el martes, lastrados por el mantenimiento anual de los hornos de las acerías y el aumento de los inventarios portuarios chinos.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 0,26% a la baja, a 778,5 yuanes (110,77 dólares) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,39%, a 104,35 dólares la tonelada, a las 0700 GMT.

Un operador en Singapur dijo bajo condición de anonimato que es poco probable que el mineral de hierro de referencia supere los 105 dólares, debido a la falta de existencias invernales, que apunta a una demanda débil, agravada por los controles de precios y suministro que China intenta aplicar.

"La mayoría de los participantes dudarán a la hora de especular y subir los precios", dijo el operador. "Los precios se están consolidando y siguen fuertes la fortaleza general de las materias primas".

Mientras tanto, las acerías se encuentran actualmente en medio de sus planes anuales de mantenimiento de altos hornos, lo que provoca un mayor descenso de la producción de arrabio. Los inventarios portuarios siguen acumulándose, lo que indica un debilitamiento marginal de los fundamentos, según el bróker chino Everbright Futures.

Según datos de SteelHome, las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 1,19% semanalmente, hasta alcanzar aproximadamente 145,5 millones de toneladas el 19 de diciembre.

Mientras tanto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a otras seis monedas, bajaba a 98,061 en las primeras operaciones del martes. Sigue en camino de una caída del 9,5% para el año, su caída anual más pronunciada desde 2017.

Un billete verde más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Otros ingredientes siderúrgicos en el DCE avanzaban, con el carbón de coque y el coque subiendo un 1,9% y un 0,26%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían en su mayoría. Las barras de acero avanzaban un 0,19%, las bobinas laminadas en caliente un 0,21% y el acero inoxidable un 0,98%, mientras que el alambrón bajaba un 1,29%.

(1 dólar = 7,0283 yuanes chinos)

(Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)