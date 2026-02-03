El mineral de hierro cae ante menos demanda antes del Año Nuevo Lunar y resaca del desplome de metales

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 3 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el martes, profundizando el descenso registrado durante la oleada ⁠de ventas de materias primas de ⁠la sesión anterior, debido al peso de la débil demanda de acero antes del Año Nuevo Lunar chino a finales de este mes. El contrato de mineral ⁠de hierro ‌más negociado ​para mayo en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 1,14% a la baja, ​a 777,5 yuanes (112,06 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro ‌de marzo en la Bolsa de Singapur cerró con ‌una caída del 0,84%, a 102 dólares ​por tonelada, a las 0705 GMT.

Los precios se desplomaron el lunes debido a una caída generalizada de las materias primas, liderada por el oro y la plata.

El volumen de transacciones de mineral de hierro en los principales puertos chinos también descendía el lunes, según datos de la consultora Mysteel.

Más acerías han anunciado planes de mantenimiento antes de los festivos del Año Nuevo Lunar chino, que comienzan el 16 de febrero y duran nueve ⁠días. Reanudarán la producción a finales de febrero o principios de marzo, lo que moderará la demanda de materia prima ​al disminuir la producción de metal caliente, según otra nota de Mysteel.

Los envíos mundiales de mineral de hierro aumentaron entre el 26 de enero y el 1 de febrero, con un incremento de 1,267 millones de toneladas durante ese periodo en los envíos de los gigantes mineros Australia y Brasil.

Las existencias de mineral de hierro en los principales puertos chinos aumentaron un 1,16% semanal, según ⁠datos de la consultora Steelhome publicados el 30 de enero.

Se espera que la combinación de las ​restricciones a la producción de acero debido a las regulaciones medioambientales y la débil demanda interna ejerza presión sobre los precios en los próximos meses, según un informe de BMI, una unidad de Fitch Solutions, publicado el lunes.

Sin ‍embargo, la economía mundial, que sigue siendo resistente, debería seguir respaldando las exportaciones de acero de China, manteniendo un suelo bajo los precios, según el informe.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE perdían terreno, con el carbón de coque

y el coque bajando un 0,17%. Los índices de referencia del acero en la Bolsa ​de Futuros de Shanghái registraban en general descensos. El acero corrugado perdía un 0,51%, el acero laminado en caliente bajaba un 0,34% y el alambrón retrocedía un 1,77%. Por su parte, el acero inoxidable subía un 0,09%.

(1 dólar = 6,9382 yuanes) (Información de Ruth ‍Chai; edición de Harikrishnan Nair y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)