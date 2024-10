El mineral de hierro cae ante peores perspectivas para el acero y el crecimiento de china

Por Gabrielle Ng

SINGAPUR, 23 oct (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro caían el miércoles, ya que los inversores sopesaron la debilidad de las perspectivas del mercado mundial del acero y las previsiones menos halagüeñas para la recuperación económica de China frente a la última serie de medidas de estímulo del principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminaba las operaciones de la mañana un 0,2% por debajo, a 759,0 yuanes (106,46 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur retrocedía un 0,06%, a 100,55 dólares la tonelada, hacia las 03:30 GMT. La producción mundial de acero bruto cayó en septiembre un 4,7% respecto al año anterior, hasta 143,6 millones de toneladas, con un descenso de la producción china del 6,1%, hasta 77,1 millones de toneladas, según datos de la Asociación Mundial del Acero publicados el martes. "Estamos revisando significativamente a la baja nuestras previsiones de demanda de acero para 2024 en la mayoría de las principales economías, como reflejo de la persistente debilidad del sector manufacturero y de los persistentes vientos en contra de la economía mundial", señaló la asociación en una nota separada. Se espera que China represente menos de la mitad del consumo global de acero en 2024, en un contexto de desaceleración en curso en su sector inmobiliario. Mientras tanto, las últimas medidas de estímulo de Pekín no impulsarán significativamente la demanda interna, dejando intacta una importante fuente de fricción comercial, según afirmaron el martes la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas. La confianza del mercado del mineral de hierro mejoró tras las nuevas medidas de estímulo anunciadas el pasado viernes, pero como las políticas aún no han supuesto ningún beneficio visible, no hay ningún cambio importante en los fundamentos y las expectativas de mejora de la demanda siguen siendo débiles, dijo el medio chino de información financiera Hexun Futures. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE registraban cotizaciones más débiles, con el carbón de coque y el coque bajando un 0,7% y un 0,83%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái experimentaban pocas variaciones. Las barras de acero subían un 0,06%, las bobinas laminadas en caliente se revalorizaban un 0,14%, mientras que el alambrón retrocedía un 0,48% y el acero inoxidable perdía un 1,17%. (1 dólar = 7,1297 yuanes chinos) (Información de Gabrielle Ng; edición de Savio D'Souza; edición en español de Mireia Merino)

Reuters