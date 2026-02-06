El mineral de hierro cae debido a la caída de las materias primas

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 6 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían por segunda sesión consecutiva el viernes, siguiendo la tendencia generalizada de venta de materias primas provocada por la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street, con el contrato de Singapur cayendo por debajo de los 100 dólares por primera vez desde noviembre de 2025.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró con una caída del 1,23%, hasta los 760,5 yuanes (109,59 dólares) por tonelada métrica. El contrato con una caída del 3,53% en la semana.

El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,26%, hasta los 99,35 dólares por tonelada, a las 0722 GMT.

El contrato de mineral de hierro ha caído un 4,28% en lo que va de semana y va camino de registrar su cuarta caída semanal consecutiva.

Los precios del mineral de hierro descendían junto con otras materias primas, lideradas por el oro y la plata, tras una venta masiva de tecnología en Wall Street debido a las preocupaciones sobre el auge de la inteligencia artificial.

El debilitamiento de los fundamentos ha presionado a la baja los precios del mineral de hierro, que han superado el umbral de los 100 dólares, con un aumento de las existencias y los envíos en los puertos chinos en las últimas semanas, según un informe de ANZ publicado el 6 de febrero.

Mientras tanto, Rio Tinto ha abandonado las negociaciones de adquisición con Glencore para crear la mayor empresa minera del mundo.

Sin embargo, la disminución de los envíos de los principales proveedores, Brasil y Australia, podría proporcionar cierto apoyo a los precios del mineral de hierro.

Brasil informó de una disminución de los envíos de mineral de hierro en enero, por debajo de las previsiones, después de que el segundo mayor productor mundial de mineral de hierro su temporada de lluvias, que suele durar hasta abril o mayo.

Los principales puertos australianos para la exportación de mineral de hierro están siendo despejados debido a la amenaza de ciclones, lo que podría interrumpir el suministro de mineral de hierro.

La temporada de ciclones en Australia suele durar hasta abril.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE sufrían caídas, con el carbón coquizable y el coque bajando un 3,68% y un 2,64%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. El acero corrugado descendía un 0,65%, el acero laminado en caliente retrocedía un 0,43%, el alambrón se debilitaba un 0,98% y el acero inoxidable casi un 2%.

(1 dólar = 6,9394 yuanes)

(Información de Ruth Chai; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)