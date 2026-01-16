El mineral de hierro cae mientras los altos precios disuaden a los compradores

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 16 ene (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes a medida que los altos precios y los escasos márgenes desalentaban las compras en China, el mayor consumidor, y el contrato de mineral de hierro de Dalian registraba un descenso semanal por primera vez en dos semanas. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian en China terminó la jornada con una caída del 0,49%, hasta los 812 yuanes (US$ 116,55) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de febrero de la Bolsa de Singapur descendía un 0,57%, a US$ 106,3 la tonelada, a las 0800 GMT.

El contrato de Singapur ha caído hasta ahora un 1,8% en la semana, mientras que el contrato de Dalian retrocedía un 0,3% en la semana.

Aumento de las existencias en los principales puertos chinos

Las existencias totales de mineral de hierro importado en los principales puertos chinos aumentaron por octava semana consecutiva hasta alcanzar la cifra récord de 165,6 millones de toneladas, según datos de Mysteel publicados el 15 de enero.

Sin embargo, las existencias de las acerías caían un 2,1% semanal y el volumen de transacciones de mineral de hierro en los puertos descendió un 20,3% semanal, después de que los altos precios y los escasos márgenes hicieron que las acerías se mostraran reacias a comprar más mineral.

Dos de las mayores mineras del mundo, Rio Tinto y BHP, se han asociado para extraer hasta 200 millones de toneladas métricas de mineral de hierro de dos yacimientos colindantes en

Los envíos de mineral de hierro a China ya alcanzaron máximos históricos en diciembre y se espera que aumenten en 2026.

A medida que disminuya la demanda interna de acero, se espera que los precios del mineral de hierro bajen a medio plazo, según el corredor chino Galaxy Futures.

Sin embargo, es probable que aumente el apetito de los inversores por el riesgo, en un momento en que el banco central chino ha declarado que recortará los tipos de interés de varias herramientas de política monetaria estructural y reducirá los tipos de interés de las facilidades de représtamo a un año. El banco también dijo que había margen para recortar los tipos este año. Al debilitarse otros ingredientes de la siderurgia en el DCE, el carbón de coque y el coque cedían un 1,47% y un 1,52%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían en su mayoría. Las barras de acero avanzaban un 0,06%, las bobinas laminadas en caliente ganaban un 0,33% y el alambrón crecía un 0,69%. Por su parte, el acero inoxidable perdía un 0,38%.

(US$ 1 = 6,9670 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Sonia Cheema y Barbara Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)