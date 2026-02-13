El mineral de hierro cae mientras los operadores cierran posiciones antes del Año Nuevo Lunar

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 13 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el viernes, en un momento en que los operadores cerraron sus posiciones antes de la festividad del Año Nuevo Lunar en China, cuya celebración

durará una semana y durante la cual se espera que la demanda disminuya significativamente. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la jornada con una caída del 2,36%, a 746 yuanes (US$107,96) la tonelada métrica.

El contrato ha perdido un 1,44% en lo que va de semana. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur cotizaba un 2,34% a la baja, a US$97,25 por tonelada, a las 0715 GMT. El contrato ha perdido un 1,76% en lo que va de semana, lo que supone su quinta caída semanal consecutiva.

El volumen de negociación del mineral de hierro de Dalian, que había caído durante seis sesiones consecutivas, repuntó, según los datos recopilados por LSEG, probablemente debido a que los operadores cerraron sus posiciones. El mercado permanecerá cerrado del 16 al 23 de febrero con motivo de las vacaciones.

Se espera que la demanda de materia prima disminuya significativamente durante las vacaciones, durante las cuales la mayoría de las acerías cerrarán por descanso o se someterán a un mantenimiento planificado.

(US$1 = 6,9102 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)