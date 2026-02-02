El mineral de hierro cae mientras suben las acciones

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban ligeramente el lunes, por el aumento de las existencias chinas y el fin de la reposición de existencias por parte de las acerías, mientras que se espera que la demanda y las transacciones de materias primas sigan siendo lentas antes del Año Nuevo Lunar. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró con una caída del 1,26%, hasta los 783 yuanes (112,66 dólares) por tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,95%, hasta los 102,8 dólares por tonelada, a las 0711 GMT.

Las existencias de mineral de hierro en los principales puertos chinos aumentaban un 1,16% con respecto a la semana anterior, según datos de la consultora Steelhome publicados el 30 de enero.

Alrededor del 80% de las acerías encuestadas han terminado de reponer sus existencias, y las existencias de productos siderúrgicos acabados también se han ido acumulando, lo que indica que se espera que la demanda de mineral de hierro siga siendo débil, según una nota del Mercado de Metales de Shanghái.

Debido a las restricciones de protección medioambiental, los altos hornos de Hebei podrían reducir la producción de metal caliente, según la nota.

Se espera que la demanda y las transacciones de los usuarios finales sean lentas antes de los festivos del Año Nuevo Lunar chino, según una nota de Mysteel.

El apoyo a los precios del acero dependerá de la rapidez con la que se reanude la actividad después de las vacaciones y se puedan absorber las existencias acumuladas, añade la nota.

La actividad industrial de China se debilitó en enero, tras la débil demanda interna que lastró la producción al comienzo del nuevo año, según una encuesta oficial publicada el sábado.

Sin embargo, una encuesta del sector privado publicada el lunes mostró resultados contrastantes, afirmando que la actividad industrial se expandió en enero gracias al repunte de los pedidos de exportación y la aceleración del crecimiento de la producción.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE perdían terreno, con el carbón de coque y el coque bajando un 2,89% y un 3,42%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendían. El acero corrugado perdía un 1,56%, el acero laminado en caliente caía un 1,24%, el alambrón retrocedía un 7,03% y el acero inoxidable perdía un 1,09%.

(1 dólar = 6,9503 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)