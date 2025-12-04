El mineral de hierro cae por segunda sesión ante mayor oferta global

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 4 dic (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el jueves por segunda sesión consecutiva, mientras la creciente oferta mundial pesó en el ánimo del mercado. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,63%, hasta 794,5 yuanes (US$112,42) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur se mantenía plano a las 0719 GMT.

El primer cargamento comercial de la mina de Simandou, en Guinea, está de camino a China, lo que marca un cambio en la oferta mundial, según los analistas de ANZ, que añaden que la mina está llamada a convertirse en una de las mayores minas de mineral de hierro del mundo. Las importaciones indias de mineral de hierro han alcanzado este año su nivel más alto en seis años, duplicándose con creces hasta superar los 10.000.000 de toneladas en los diez primeros meses de 2025 interanual.

Esto se debió a que las acerías recurrieron a cargamentos en el extranjero para superar la escasez de mineral de alta calidad y aprovechar la bajada de los precios mundiales de la materia prima siderúrgica. La mayor siderúrgica alemana, Thyssenkrupp Steel Europe, anunció que había acordado con el sindicato IG Metall recortar o externalizar el 40% de su plantilla y reducir la capacidad de producción, reduciendo los envíos a entre 8,7 y 9 millones de toneladas, desde los 11,5 millones actuales.

En líneas generales, es probable que China mantenga su actual objetivo de crecimiento económico anual en torno al 5% el año que viene, como parte de los esfuerzos de Pekín por iniciar un nuevo plan quinquenal destinado a superar los efectos de una prolongada caída del sector inmobiliario, la débil demanda de los consumidores, el exceso de capacidad de las fábricas y el descenso de la inversión en infraestructuras.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE ganaban terreno: el carbón de coque

y el coque avanzaban un 1,11% y un 1,69%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban en su mayoría. La bobina laminada en caliente

subía un 0,15%, el alambrón

se revalorizaba un 0,68% y las barras de refuerzo

aumentaban un 0,35%, mientras que el acero inoxidable

bajaba un 0,32%.

(US$1 = 7,0675 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)