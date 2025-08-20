El mineral de hierro cae tras los recortes chinos y restricciones comerciales de EEUU

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 20 ago (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el miércoles, presionados por un recorte obligatorio de la producción antes de un desfile militar en China y las restricciones comerciales de Estados Unidos a las importaciones de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China (DCE, por sus siglas en inglés) cotizaba un 0,19% a la baja, a 769 yuanes (US$107,09) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,25%, a US$100,8 la tonelada, hacia las 0710 GMT.

Antes del desfile militar que se celebrará en Pekín el 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, China ha ordenado recortes en la producción de altos hornos con el fin de mejorar la calidad del aire, una medida que está pesando sobre los precios de la materia prima, dijo el bróker Galaxy Futures en una nota el miércoles.

Sin embargo, los recortes previstos son menos graves que los rumores anteriores del mercado de un cierre total, lo que limita el impacto sobre la demanda real, dijeron los analistas de ANZ en una nota el miércoles.

Entretanto, Estados Unidos anunció el martes que tenía en el punto de mira más importaciones de productos chinos, incluidos el acero, el cobre y el litio, para aplicar medidas de alta prioridad por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures.

Al mismo tiempo, EEUU anunció que ampliaba el arancel del 50% sobre el acero y el aluminio a más de 400 productos para apoyar a las industrias estadounidenses. Las apelaciones de empresas como Tesla, que alegaba que la capacidad de producción de acero estadounidense disponible no era suficiente para sus vehículos eléctricos, no prosperaron.

En cuanto a la oferta, los envíos de mineral de hierro de los principales productores, Australia y Brasil, repuntaron semana tras semana, con el gigante minero brasileño Vale a la cabeza, según datos de la consultora china Mysteel.

Otros componentes de la siderurgia caían en el DCE; el carbón de coque

y el coque bajaban un 2,6% y un 2,33%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno en su mayoría. Las barras de acero

descendían un 0,38%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,61% y el acero inoxidable un 0,81%, mientras que el alambrón ganaba un 0,15%.

(US$1 = 7,1807 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)