El mineral de hierro cede ante reuniones de política económica y demanda débil

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 3 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro cotizaban ligeramente a la baja el miércoles, en un contexto de debilitamiento de la demanda, mientras los operadores esperaban las próximas reuniones económicas en China para conocer los objetivos de crecimiento potencialmente favorables. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,19%, a 799,5 yuanes (US$113,19) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur subía un 0,24%, a US$104,15 la tonelada, a las 0724 GMT.

Una tendencia macroeconómica más amplia está impulsando la especulación en los futuros de materias primas industriales centrados en China, dijo Atilla Widnell, director gerente de Navigate Commodities en Singapur.

Los inversores están esperando señales sobre los objetivos de crecimiento para el próximo año de la Conferencia Anual de Trabajo Económico Central y la reunión del Politburó de diciembre.

"Algunos operadores se están posicionando antes de estos acontecimientos para aprovechar cualquier posible repunte, aunque vemos pocas probabilidades de que se anuncien programas positivos de consumo intensivo de acero en estas reuniones", añadió Widnell.

Los precios del concentrado de mineral de hierro en Tangshan, centro neurálgico de la siderurgia, se mantendrán estables a corto plazo, según el proveedor de información de mercado Shanghai Metals Markets (SMM).

La producción de metales en caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, sigue una tendencia a la baja, y el debilitamiento de los fundamentos económicos ejerce presión sobre los precios del mineral, aunque el sentimiento sigue siendo positivo antes de las reuniones clave sobre política monetaria, añadió SMM.

Debido a las recientes inspecciones medioambientales más estrictas, se espera que la producción de arrabio siga disminuyendo esta semana, presionando a las materias primas, dijo el bróker Galaxy Futures.

Aun así, se espera que los precios del acero chino aumenten en diciembre, impulsados por la mejora del entorno macroeconómico, así como por la recuperación de los fundamentos del mercado, dijo el analista jefe de la consultora Mysteel, Wang Jianhua, en su última perspectiva mensual. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE cotizaban dispares: el carbón de coque bajaba un 2,19% y el coque subía un 0,4%.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái también dispares. Las barras de acero

avanzaban un 0,06% y el acero inoxidable

subía un 0,2%, mientras que las bobinas laminadas en caliente

bajaban un 0,18% y el alambrón

caía un 0,21%.

(1 dólar = 7,0632 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Harikrishnan Nair y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)