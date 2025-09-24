El mineral de hierro cede y los analistas advierten sobrevaloración

Por Lucas Liew

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el miércoles y los analistas advertían de que el reciente repunte podría haber ido más allá de lo que justifican los fundamentos del mercado. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,12% hasta 802,5 yuanes (US$112,77) la tonelada métrica a las 0220 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur caía un 0,04% a US$105,65 la tonelada.

Según los analistas de Citi, la reciente fortaleza del mineral de hierro parece exagerada, ya que los fundamentos ya se reflejan en los niveles actuales.

Aunque la demanda parece resistir gracias a las fuertes exportaciones y a la constante producción de los altos hornos, Citi advirtió de que este apoyo puede ser insostenible, ya que los márgenes de la siderurgia se ven sometidos a nuevas presiones por la abundancia de la oferta de mineral de hierro por vía marítima.

A pesar de los escasos beneficios por tonelada de las acerías, la producción de arrabio, un indicador de la demanda de mineral de hierro, sigue siendo alta, ya que los inventarios continúan acumulándose por la reposición de existencias antes de la fiesta nacional china del 1 al 8 de octubre, dijo el corredor Hexun Futures.

Con todo, los precios de los concentrados de mineral de hierro de producción nacional siguieron fortaleciéndose en la mayoría de las regiones de China la semana pasada, ya que la oferta de esta materia prima siguió siendo escasa y la demanda, alta, según datos de la consultora china Mysteel.

En general, el impacto de los aranceles de importación de EEUU aún no se han notado, ya que las ayudas fiscales amortiguan la ralentización de China, según indicó el martes la OCDE.

A pesar de la ralentización del crecimiento en la segunda mitad del año, a medida que disminuye la prisa por enviar las exportaciones antes de que los aranceles estadounidenses y se desvanezca el impacto positivo por las ayudas fiscales, se espera que la economía china crezca un 4,9% este año antes de ralentizarse hasta el 4,4% en 2026.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 1,07% y un 0,82%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban en su mayoría.

Las barras de acero

caían un 0,28%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,03%, el alambrón un 0,49% y el acero inoxidable seguía estable.

(US$1 = 7,1162 yuanes chinos)