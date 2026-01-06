El mineral de hierro cierra al alza y alcanza máximos de cinco meses ante la demanda china

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 6 ene (Reuters) -

El mineral de hierro alcanzaba el martes su nivel más alto en más de cinco meses, impulsado por la resistencia de la demanda en China, principal consumidor, y las ganancias generalizadas de los mercados bursátiles. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 0,69%, hasta 801 yuanes (114,77 dólares) la tonelada métrica. A principios de la sesión, el mercado alcanzó su nivel más alto desde finales de julio, 806 yuanes por tonelada. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,74%, hasta 106,55 dólares la tonelada, a las 0819 GMT.

Los futuros del mineral de hierro cerraron el año 2025 con una nota positiva, después de que la demanda en China se mantuvo fuerte, con las acerías reabasteciéndose antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero.

En general, las acerías chinas de altos hornos y los hornos de arco eléctrico aumentaron un 0,32% y un 1,93%, respectivamente, la utilización de la capacidad del 26 al 31 de diciembre, lo que apunta a una mayor demanda de la materia prima.

Mientras tanto, las bolsas chinas subían el martes a sus niveles más altos en más de una década, impulsadas por los metales no ferrosos y el sector financiero, mientras la confianza de los inversores se mantuvo optimista antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las acciones de Hong Kong también avanzaban.

Otros componentes de la siderurgia caían en el DCE: el carbón de coque y el coque bajaban un 0,1% y un 0,72%, respectivamente. Las barras de acero de referencia retrocedían un 0,1%. Por su parte, las bobinas laminadas en caliente ganaban un 0,18%, el alambrón avanzaba un 0,67% y el acero inoxidable repuntaba un 1,82%.

(1 dólar = 6,9794 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)