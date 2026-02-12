El mineral de hierro cotiza a la baja ante las débiles ventas de automóviles en China

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 12 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro cotizaban a la baja el jueves, después de que la caída de las ventas de automóviles y los decepcionantes datos de consumo de China confirmaron la evidencia de la debilidad de la demanda interna en el mayor consumidor de acero del mundo. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cotizaba un 0,2% a la baja, a 762 yuanes (US$110,40) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur descendía un 0,35%, hasta los US$99,6 por tonelada, a las 0707 GMT.

Las ventas de automóviles en China cayeron en enero al ritmo más rápido en casi dos años, debido al aumento de la competencia en un mercado muy reñido en el que los fabricantes de automóviles se enfrentan a la desaparición de las subvenciones gubernamentales, la disminución de la demanda y el endurecimiento de la normativa.

Las ventas en el país cayeron un 19,5% con respecto al año anterior, hasta 1,4 millones de vehículos, la mayor caída desde febrero de 2024, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles publicados el miércoles.

Dado que los problemas del sector inmobiliario chino no dan señales de aliviarse, la demanda de acero se ha desplazado en gran medida de la construcción a la industria manufacturera, siendo los subsectores de automóviles, electrodomésticos y construcción naval los de más rápido crecimiento dentro de la industria. Para 2025, la industria manufacturera representa alrededor del 53% del consumo total de acero de China, mientras que la construcción representa alrededor del 36%, según datos de la consultora Mysteel.

La confianza de los inversores mejoró ligeramente después de que el banco central chino se comprometiera a prestar apoyo financiero para impulsar la demanda interna, en un momento en que la sobrecapitalización industrial y el consumo mediocre lastran la confianza empresarial y empañan las perspectivas de crecimiento.

Sin embargo, una serie de datos preocupantes sobre el consumo publicados el miércoles pusieron de relieve la débil demanda arraigada en la segunda economía más grande del mundo.

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,2% interanual, por debajo del 0,4% previsto en una encuesta de Reuters, y el índice de precios al productor (IPP) cayó un 1,4% interanual, prolongando una tendencia deflacionista que dura ya varios años y que sigue lastrando los beneficios de las empresas industriales.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE cedían, con el carbón de coque

y el coque bajando un 0,53% y un 0,3%. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái también retrocedían. El acero corrugado perdía un 0,23%, el acero inoxidable caía un 0,18%, el alambrón se suavizaba un 0,42% y la bobina laminada en caliente descendía un 0,31%.

(1 dólar = 6,9024 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)