El mineral de hierro cotiza en lateral mientras los inversores asimilan los datos dispares de China

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 14 nov (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro se movían en un rango ajustado el viernes, en un momento en que los inversores digerían señales contradictorias: datos sorprendentemente firmes sobre la demanda frente a datos aún débiles sobre el mercado inmobiliario en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la sesión diurna con una subida del 0,26%, a 772,5 yuanes (US$108,45) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur descendía un 0,33%, a US$102,45 la tonelada, a las 0722 GMT.

Los datos de la consultora Mysteel mostraron que la producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral, subió un 1,1% con respecto a la semana anterior, alcanzando un máximo de tres semanas de 2,37 millones de toneladas en la semana hasta el 13 de noviembre.

El consumo de mineral suele ralentizarse en invierno, ya que las fábricas reducen sus operaciones y el consumo de acero languidece debido a que las bajas temperaturas dificultan las actividades al aire libre.

El impulso de la firme demanda a corto plazo se vio contrarrestado por una serie de datos que apuntan a un mercado inmobiliario en continua crisis, uno de los principales consumidores de acero.

En octubre, los precios de la vivienda nueva en China cayeron al ritmo mensual más rápido en un año. Los indicadores adelantados, como la inversión inmobiliaria y el inicio de nuevas construcciones, mostraron un descenso continuado.

Además, los nuevos préstamos de los bancos chinos cayeron bruscamente en octubre respecto al mes anterior y no alcanzaron las expectativas del mercado, en un escenario de cautela por las incertidumbres económicas y las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

En lo que va de semana, ambos índices han subido alrededor de un 1%, impulsados por la esperanza de que Pekín anuncie nuevos estímulos en la reunión del Politburó prevista para finales de diciembre con el fin de apoyar la economía china, según analistas.

Los analistas de Jinrui Futures señalaron en una nota que los precios seguirán subiendo de forma limitada, debido a la creciente oferta y a la ralentización estacional de la demanda. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 1,77% y un 0,98%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban dispares. Las barras de acero subían un 0,43%, las bobinas laminadas en caliente apenas variaban, el alambrón cedía un 1,81% y el acero inoxidable perdía un 0,76%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)