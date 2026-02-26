El mineral de hierro cotiza estable con la caída de la demanda y los estímulos de Pekín en la mira

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 26 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro tenían dificultades para encontrar una dirección el jueves, en un ‌momento en que los operadores ‌sopesaban ⁠la reducción de la demanda de materia prima debido a los inminentes recortes de producción frente a los indicios de que Pekín aplicará más medidas de ​estímulo inmobiliario.

El contrato ⁠de ⁠mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de ​China cerró la sesión diurna sin cambios, a 748,5 yuanes (109,46 dólares) la tonelada métrica. El contrato ‌de referencia de mineral de hierro de marzo en ​la Bolsa de Singapur avanzaba un ​0,13%, a 0,13 dólares por tonelada.

Algunas acerías chinas de la región norte tendrán que reducir su producción al menos un 30% a partir del 4 de marzo para garantizar la calidad del aire durante la reunión parlamentaria anual del 5 de marzo.

La medida moderará la demanda de materia prima, aunque el aumento ​de los precios del acero debido a la reducción de la producción y la expectativa de políticas de estímulo durante ⁠la reunión parlamentaria animarán a las acerías a reponer sus existencias, según Xin Ge, subdirector de la consultora Lange Steel.

El miércoles, ‌Pekín indicó su voluntad de reactivar enérgicamente el mercado inmobiliario tras las restricciones a la compra de viviendas en Shanghái y la supresión de las normas que limitaban la deuda de los promotores inmobiliarios.

Se especula con que pronto se adoptarán medidas de flexibilización inmobiliaria en otras ciudades importantes.

Las tasas de funcionamiento de los altos hornos aumentaron en 242 acerías con respecto a la semana anterior, ‌con un incremento de la producción de metal caliente de 7.700 toneladas métricas con respecto a la ⁠semana anterior a los festivos del Año Nuevo Lunar, según los datos del mercado ‌del acero de Shanghái publicados el 25 de febrero.

Los precios al contado del ⁠mineral de hierro transportado por mar han subido un 1,46% con ⁠respecto a la semana anterior, hasta alcanzar los 97,5 dólares el 25 de febrero, según datos de la consultora SteelHome.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE bajaron, con el carbón coquizable y el coque perdiendo un 2,46% y un 0,93%, respectivamente.

Los índices de referencia del ‌acero en la Bolsa de Futuros de ​Shanghái tuvieron resultados dispares. El acero corrugado se fortaleció un 0,2%, el acero laminado en caliente subió un 0,09% y el alambrón ganó un 0,35%. Por su parte, el acero inoxidable perdió un 0,27%.

(1 dólar = 6,8381 yuanes) (Información de Ruth Chai; ‌edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)