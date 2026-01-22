El mineral de hierro cotiza plano tras aumentar los envíos de las mineras australianas

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 22 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro tienen dificultades para encontrar una dirección el jueves, en un momento en que los inversores sopesan los sólidos envíos de las empresas mineras australianas frente al apoyo de la política monetaria china. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) terminó las operaciones de la mañana un 0,13% por debajo, a 785 yuanes (112,75 dólares).

El mineral de hierro de referencia de febrero de la Bolsa de Singapur subía un 0,06%, a 103,25 dólares la tonelada, hacia las 0344 GMT.

La australiana Fortescue registró un aumento del 2% en los envíos de mineral de hierro en el segundo trimestre, apoyado por el sólido rendimiento de su proyecto Iron Bridge, junto con un repunte en la producción de sus operaciones de hematites.

Mantuvo su previsión de envíos para el ejercicio fiscal 2025/26, con envíos trimestrales de mineral de hierro que se mantienen en 50,5 millones de toneladas.

Un aumento de los envíos de mineral de hierro de Australia a China ejercería una presión a la baja sobre los precios del mineral de hierro chino.

(1 dólar = 6,9621 yuanes)

(Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)