El mineral de hierro de Dalian amplía su caída ante la inquietud por la demanda china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 5 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajaban el miércoles por cuarta sesión consecutiva, lastrados por la inquietud acerca de la demanda en China, principal consumidor, debido a la persistente debilidad del sector manufacturero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) caía un 0,26%, hasta 776 yuanes (US$108,94) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,1%, a US$103,7 la tonelada, a las 07:20.

La actividad de las fábricas chinas en octubre se expandió a un ritmo más lento, mientras los nuevos pedidos y la producción cayeron en medio de preocupaciones arancelarias, una encuesta del sector privado mostró el lunes.

La semana pasada, los datos oficiales mostraron que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, cayendo a 49,0 en octubre desde 49,8 en septiembre y manteniéndose por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción debido a la caída de los nuevos pedidos de exportación.

Se espera que los precios del mineral de hierro sigan siendo bajistas, debido al debilitamiento de la demanda de acero, el aumento de las existencias nacionales desde el tercer trimestre y la aceleración de la oferta de mineral de hierro importado, según el bróker chino Galaxy Futures.

Los analistas de ANZ señalaron que, aunque Hebei, una de las principales provincias siderúrgicas de China, ha vuelto a emitir una alerta de protección medioambiental, las medidas siguen centrándose en las operaciones de sinterización y aún no han afectado a la actividad de los altos hornos, lo que limita el impacto sobre la demanda de mineral de hierro.

Con todo, "los principales promotores inmobiliarios de China aumentaron las adquisiciones de terrenos en los 10 primeros meses de 2025, lo que pone de relieve un prudente repunte del sector inmobiliario a medida que algunos promotores intensifican las inversiones en medio de las continuas presiones financieras", señaló en una nota la consultora china Mysteel.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE perdían terreno, con el carbón de coque

y el coque bajando un 0,47% y un 0,03%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendían.

Las barras de acero bajaban un 1,21%, las bobinas laminadas en caliente caían un 0,85%, el acero inoxidable retrocedía un 0,28% y el alambrón cerraba plano. (US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)