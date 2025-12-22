El mineral de hierro de Dalian amplía sus ganancias ante la escasa oferta de BHP

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 22 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian ampliaban el lunes las ganancias a una quinta sesión ante la escasa oferta de finos de Jimblebar y Jingbao de BHP, mientras que la firme producción de metal caliente de altos hornos en China también servía de apoyo. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,58%, hasta 781,5 yuanes (US$111,01) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,05%, a US$104,65 la tonelada, a las 0710 GMT. Los precios siguieron subiendo debido a la restricción de la oferta de finos de Jimblebar y Jingbao de BHP, lo que dejó a la mayoría de las fábricas chinas, representadas por la empresa estatal China Mineral Resources Group, con pocas opciones de adquirir mayores volúmenes de finos de Pilbara de Rio Tinto, dijo Atilla Widnell, director gerente de Navigate Commodities en Singapur.

Los finos de Pilbara son un componente básico del índice subyacente de mineral de hierro con el que se comparan los futuros, lo que hace subir a todo el complejo, dijo Widnell.

En China, la producción de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, ha aumentado desde mediados de septiembre de 2025, según datos de Navigate Commodities.

La rentabilidad de las acerías se ha recuperado gradualmente, y algunas de ellas han reanudado la producción, según el bróker chino Everbright Futures.

Los elevados precios del mineral de hierro en los últimos años han acelerado la inversión mundial en nueva capacidad minera, empujando al mercado mundial del mineral de hierro a una fase decisiva de expansión de la oferta, dijo la consultora Mysteel.

Según datos de SteelHome, las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 1,19% semanal, hasta situarse en 145,5 millones de toneladas el 19 de diciembre.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 0,36% y un 0,78%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban. Las barras de acero

subían un 0,39%, las bobinas laminadas en caliente

ganaban un 0,28%, el alambrón se fortalecía un 2,94% y el acero inoxidable se afirmaba un 1,82%.

(1 dólar = 7,0400 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)