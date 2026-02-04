El mineral de hierro de Dalian baja ante el aumento de la producción de metal caliente

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 4 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian tenían dificultades para encontrar una dirección ⁠el miércoles, y finalmente cerraron a ⁠la baja en medio de un sentimiento generalizado de debilidad debido a la desaceleración de la demanda final. El contrato de mineral de hierro ⁠de mayo ‌más negociado ​en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la jornada con una ​caída del 0,32%, hasta los 781,5 yuanes (112,67 dólares) por tonelada métrica. El contrato ‌de referencia de mineral de hierro de ‌marzo en la Bolsa de Singapur subía ​un 0,59%, hasta 102,6 dólares por tonelada, a las 0714 GMT.

Aunque se espera que la producción de metal caliente aumente con respecto a la semana anterior, la reposición de existencias por parte de las acerías ha terminado temporalmente, según indicó Shanghái Metals Market en una nota.

La producción de productos de acero acabados, como barras de refuerzo y bobinas laminadas en caliente, se aceleró la semana pasada, ⁠lo que impulsó el aumento de las existencias, mientras las acerías continuaron reponiendo sus existencias, según la correduría ​china Galaxy Futures.

Con la llegada del Año Nuevo Lunar, la mayoría de las obras de construcción han dejado de trabajar y la demanda final se ha debilitado gradualmente, según la correduría china Everbright Futures.

La falta de catalizadores fundamentales, agravada por el deterioro de la confianza, seguirá pesando sobre los precios del mineral y el acero, añadió Galaxy Futures.

Otros ingredientes ⁠para la fabricación de acero en la DCE avanzaban, con el carbón coquizable

y el coque ​subiendo un 3,6% y un 2,85%, respectivamente.

Se espera que los precios del carbón coquizable y el coque sean más volátiles y menos impulsados por los fundamentos, en un momento en que la liquidez se ‍reduce antes de las vacaciones, según Galaxy Futures.

El suministro tanto de carbón coquizable como de coque es actualmente estable, pero varias minas privadas han detenido la producción antes de las vacaciones, lo que ha reducido la oferta, según Everbright Futures. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros ​de Shanghái avanzaban. El acero corrugado se fortalecía un 0,13%, el acero laminado en caliente se reforzaba un 0,18%, el alambrón aumentaba un 0,09% y el acero inoxidable ganaba un 0,09%.

(1 dólar = 6,9359 yuanes) (Información de Ruth Chai; ‍edición de Eileen Soreng y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)