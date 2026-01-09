El mineral de hierro de Dalian cae ante el aumento de las existencias portuarias

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 9 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian caían el viernes por segunda sesión consecutiva, arrastrados por el aumento de las existencias portuarias del ingrediente clave de la siderurgia en China, principal consumidor, aunque las expectativas de mejora de la demanda impulsaron una subida semanal general. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la jornada con una caída del 0,73%, a 814,5 yuanes (US$116,67) la tonelada métrica. El contrato ha subido un 3,23% esta semana. El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,56%, a US$108,45 la tonelada, a las 0717 GMT, con un avance del 2,95% en lo que va de semana. Los inventarios de mineral de hierro importado en los principales puertos chinos han aumentado por séptima semana consecutiva, un 1,9% semanal, hasta 162,7 millones de toneladas el 8 de enero, cerca del récord de 162,8 millones de toneladas, según datos de la consultora Mysteel.

(US$1 = 6,9812 yuanes) (Información de Ruth Chai y Amy Lv; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)