El mineral de hierro de Dalian cae tras los festivos en China y descenso previo en Singapur

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 24 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajaban el martes como reacción a la caída de los precios del mineral de hierro en Singapur durante los festivos del Año Nuevo Lunar, aunque se espera que la recuperación de la producción y la caída de los envíos respalden los precios.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 1,79% a la baja, a 740,5 yuanes (US$107,40) la tonelada métrica.

El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur subía un 0,78% hasta los US$96,6 por tonelada a las 0704 GMT.

Las operaciones en la DCE y la SHFE permanecieron suspendidas entre el 16 y el 23 de febrero por los festivos del Año Nuevo Lunar, mientras que la Bolsa de Singapur continuó operando. El contrato de referencia del mineral de hierro de Singapur perdía un 1,42% la semana pasada.

Como resultado, los precios del mineral de hierro de Dalian están cayendo en paralelo a la variación de los precios del mineral de hierro de Singapur la semana pasada, dijo Atilla Widnell, director general de Navigate Commodities.

Por el contrario, el repunte de los precios del mineral de hierro de Singapur el lunes refleja el retorno de la liquidez china al mercado.

"Si bien el retorno de la liquidez china tras el Año Nuevo Lunar sin duda ha influido, el mercado está respondiendo positivamente al aumento de la producción de los altos hornos en toda China", añadió.

Además, las llegadas de mineral de hierro a 47 puertos chinos disminuyeron en 1,7 millones de toneladas con respecto a la semana anterior, según datos de Mysteel, lo que ha servido de apoyo a los precios.

Se espera que las transacciones en el mercado aumenten gradualmente y que los precios al contado se mantengan firmes, mientras se prevé una recuperación de la demanda de acero en las fases posteriores de la cadena de suministro, según una nota del Shanghai Metals Market.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE descendían, con el carbón de coque y el coque bajando un 1,65% y un 2,3%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái tuvieron resultados dispares. El acero corrugado perdía un 0,88% y el acero laminado en caliente retrocedía un 0,87%. Por su parte, el alambrón subía un 1,84% y el acero inoxidable se mantenía firme con un 0,09%.

(1 dólar = 6,8945 yuanes)

(Información de Ruth Chai; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)