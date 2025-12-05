El mineral de hierro de Dalian cierra a la baja ante la mejora de la oferta y la débil demanda china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 5 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian cayeron el viernes y cerraron la semana a la baja, lastrados por el aumento de los envíos marítimos de fin de año y la tibia demanda china. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cayó un 1,01%, hasta 785,5 yuanes (US$111,12) la tonelada métrica. El contrato terminó la semana con un descenso del 0,57%. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur perdía un 0,92%, hasta US$103,3 la tonelada, a las 0708 GMT. Aunque sigue en camino de terminar la semana un 1,48% al alza.

Según la consultora Mysteel, se espera que los envíos de mineral de hierro aumenten este año, por lo que la oferta de mineral de hierro importado en China, principal consumidor, aumentará aún más en diciembre con un marcado aumento de las llegadas de transportistas, mientras que la demanda de este material para la fabricación de acero se enfriará ante recortes de producción en las acerías.

El suministro marítimo del principal productor, Brasil, se situó en noviembre en casi 34,5 millones de toneladas, un 2,93% más que en el mismo mes del año anterior.

Con todo, las señales macroeconómicas positivas y la demanda prevista de reposición de existencias entre los fabricantes de acero prestarán cierto apoyo, añadió Mysteel.

"Vemos que el mercado del mineral de hierro es muy excedentario este año y que este excedente aumentará en los próximos años. Con Simandou en funcionamiento y la producción siderúrgica china en declive estructural, los precios acabarán por ajustarse a los fundamentales y tenderán a acercarse a los costes", afirmaron los analistas de Citi.

El proyecto de la mina de hierro de Simandou será la mayor mina del mundo de mineral de hierro de la más alta calidad, clave para la transición ecológica en la cadena de valor mundial del acero, con una capacidad de producción anual prevista de 120 millones de toneladas métricas.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE perdieron terreno, con el carbón de coque

y el coque bajando un 2,31% y un 3,15%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái eran dispares. Las barras de acero

bajaron un 0,09% y las bobinas laminadas en caliente

cerraron sin cambios, mientras que el alambrón

subió

un 1,12% y el acero inoxidable

avanzó un 0,52%.

(US$1 = 7,0688 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)