El mineral de hierro de Dalian cierra al alza ante las esperanzas del sector inmobiliario chino

Por Lucas Liew y Ruth Chai

SINGAPUR, 24 dic (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian, al alza el miércoles, tras una sesión de negociación sin rumbo claro, después de que los planes de China para estabilizar su sector inmobiliario superaran la presión de un descenso de la producción mundial de acero bruto. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la jornada con una subida del 0,26%, a 779,5 yuanes (111,07 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur cerró un 0,11% por debajo, a 104,25 dólares la tonelada.

China se comprometió el martes a intensificar la renovación urbana y los esfuerzos para estabilizar su mercado inmobiliario en 2026, al inicio de su último plan quinquenal (2026-2030), con el objetivo de mejorar la oferta de viviendas asequibles.

El sector inmobiliario chino se ha mantenido bajo presión desde mediados de 2021, con la debilidad de las ventas de viviendas y la caída de los precios lastrando la confianza de los consumidores, a pesar de los repetidos intentos del Gobierno por apuntalar el sector.

En cuanto a los precios del mineral de hierro, los datos de la Asociación Mundial del Acero mostraron el martes que la producción mundial de acero crudo en noviembre cayó un 4,6% interanual, hasta 140,1 millones de toneladas, mientras que la producción de acero crudo en China, principal productor y consumidor, descendió un 10,9%, hasta 69,9 millones de toneladas.

Mientras tanto, se espera que la producción de acero bruto de Japón, principal productor, caiga un 1,7% en los tres primeros meses de 2026 debido a la débil demanda de los sectores de la construcción y manufacturero.

De este modo, la producción anual del país en el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo disminuiría un 3,2%, la más baja desde el ejercicio fiscal de 1968.

Los altos hornos siderúrgicos chinos ralentizaron sus compras de materias primas la semana pasada, adquiriendo solo los volúmenes necesarios para satisfacer las necesidades inmediatas de producción y evitar pérdidas, según informó la consultora Mysteel en una nota. Otros ingredientes siderúrgicos del DCE cerraron al alza, con el carbón de coque y el coque subiendo un 0,62% y un 0,2%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái subían. Las bobinas laminadas en caliente ganaban un 0,09%, el alambrón avanzaba un 0,78%, el acero inoxidable se fortalecía un 1,4% y las barras de refuerzo se anotaban un 0,06%.

(1 dólar = 7,0183 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)