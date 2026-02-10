El mineral de hierro de Dalian cierra estable ante precios y demanda bajos

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 10 feb (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian cerraban sin cambios el martes, tras seis sesiones consecutivas de pérdidas, en un momento en que los operadores sopesaron los bajos precios de las materias primas y la disminución de los envíos frente a la débil demanda. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la jornada sin cambios, a 761,5 yuanes (110,19 dólares) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de marzo en la Bolsa de Singapur subía un 0,5%, hasta los 100,4 dólares por tonelada, cotizando por encima del umbral psicológico de los 100 dólares, a las 0708 GMT.

La cantidad total de mineral de hierro que llegó a 47 puertos chinos disminuyó con respecto a la semana anterior, entre el 2 y el 8 de febrero, según los datos publicados por la consultora Mysteel.

Los bajos precios del mineral de hierro en Dalian, en un contexto de debilidad de los fundamentos del mercado, fomentaron la compra de materia prima por parte de las acerías.

Aunque el reciente aumento de las tasas de descarga en los puertos y la disminución de las llegadas han aliviado en cierta medida la presión sobre la oferta, las existencias portuarias siguen siendo elevadas, según indicó Shanghai Metals Market en una nota.

Por el momento, no hay un punto de inflexión claro para la reducción de existencias, y los altos niveles de inventario seguirán ejerciendo presión sobre los precios, según Shanghai Metals Market.

(1 dólar = 6,9110 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)