El mineral de hierro de Dalian pierde terreno pese a los estímulos económicos

El mineral de hierro de Dalian bajaba el viernes y se encaminaba a su segunda pérdida semanal, lastrado por el descenso de la demanda en China, principal consumidor, y el aumento de las existencias en los puertos, aunque la promesa de Pekín de estímulo fiscal y la estabilización del mercado inmobiliario limitaron las pérdidas. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la jornada con un descenso del 0,33%, hasta 760,5 yuanes (US$107,79) la tonelada métrica, lo que supone una caída semanal del 0,8%. El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,5% a US$101,95 la tonelada a las 0700 GMT, beneficiado por la bajada del dólar tras el recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. En lo que va de semana ha bajado un 1,4%.

El debilitamiento estacional de la demanda de acero, debido a las bajas temperaturas que dificultan las actividades de construcción al aire libre en las regiones septentrionales, ha mermado el consumo de materias primas, incluido el mineral de hierro.

La producción media diaria de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, se redujo un 1,3% respecto a la semana anterior, alcanzando un mínimo de tres meses de 2,29 millones de toneladas el 11 de diciembre, lo que supone la cuarta caída semanal consecutiva, según datos de la consultora Mysteel.

Mientras tanto, los inventarios portuarios de mineral de hierro aumentaban un 0,9% semanal hasta 154,31 millones de toneladas, el nivel más alto desde marzo de 2022, según los datos de Mysteel.

Sin embargo, las pérdidas se vieron limitadas por el impulso de la promesa de los líderes chinos el jueves de mantener una política fiscal "proactiva" el próximo año que estimularía tanto el consumo como la inversión para mantener un alto crecimiento económico.

Pekín también dijo que estabilizaría el mercado inmobiliario con medidas específicas para cada ciudad. La prolongada caída del mercado inmobiliario ha lastrado la demanda de productos siderúrgicos. Otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque y el coque caían un 4,33% y un 3,06%, respectivamente, presionados por un exceso de oferta creado por la caída de la demanda y el aumento de la oferta.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái languidecían ante el descenso de los costes de las materias primas. Las barras de acero

descendían un 0,87%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,83%, el alambrón un 1,92% y el acero inoxidable un 0,68%.

