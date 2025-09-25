El mineral de hierro de Dalian sube ante la demanda de reabastecimiento previa a las vacaciones

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 25 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian subían el jueves, apoyados por la actividad de reabastecimiento previa a las vacaciones. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,37%, a 806,5 yuanes (US$113,19) la tonelada métrica, a las 0255 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,14%, a US$105,55 la tonelada.

El mercado sigue de cerca las consecuencias de una disputa contractual entre China y la minera líder BHP

después de que la agencia comercial estatal China Mineral Resources Group aconsejara a las acerías detener las compras de finos de mezcla Jinblebar de BHP, un producto clave de mineral de hierro comúnmente utilizado en las operaciones de sinterización chinas, dijeron analistas de ANZ.

El tifón Ragasa podría haber afectado a la demanda en algunas obras del sur de China, aunque es posible que se recupere tras las vacaciones del Día Nacional chino a medida que mejoren las condiciones meteorológicas, según el bróker Galaxy Futures.

Los altos niveles de producción de arrabio, un indicador de la demanda de mineral de hierro, ofrecen una ventana para la reposición de existencias antes de las vacaciones, ofreciendo apoyo a los precios del mineral, dijo el bróker chino Hexun Futures.

Sin embargo, la demanda de los usuarios finales durante el periodo dorado de septiembre y octubre está por ver, y los beneficios de las acerías están bajo presión, según Hexun.

La producción mundial de acero bruto aumentó en agosto un 0,3% interanual, hasta 145,3 millones de toneladas, según datos de la Asociación Mundial del Acero, mientras que la producción de acero bruto de China, principal productor y consumidor, cayó un 0,7%.

Por otra parte, la Unión Europea pretende eliminar o reducir sustancialmente los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, aunque la mayor economía del mundo aún no ha respondido a la propuesta.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE subían, con el carbón de coque

y el coque subiendo un 0,74% y un 0,96%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno. Las barras corrugadas

subían un 0,32%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,24%, el alambrón un 0,09% y el acero inoxidable un 0,35%.

(US$1 = 7,1254 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)